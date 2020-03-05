حصيلة ضحايا "فيروس كورونا" تتخطى 3300 والتفشّي يشمل 84 دولة حول العالم

أدّى فيروس كورونا المستجد الذي تخطت حصيلة وفياته على المستوى العالمي 3300 حالة إلى تعبئة عامة وإقرار إجراءات استثنائية.



وتخطى عدد المصابين به 96414 شخصا في 84 بلداً، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11.00 ت غ الخميس.



وتتصدر الصين القارية قائمة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس مع 80409 إصابة و3012 حالة وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 6088 إصابة و35 حالة وفاة ثم إيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 3089 وعدد الوفيات 107، وإيران مع 3513 إصابة و107 حالة وفاة. وسجلت فرنسا 377 إصابة بينها 6 وفيات.



وأعلنت اليونان إصابة 21 شخصاً بالفيروس بعد أن سافروا حديثاً إلى إسرائيل ومصر بحافلات.



ومن أكبر المتضررين قطاع النقل الجوي الذي يقدّر أن يخسر 113 مليار دولار هذا العام، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).



وأغلقت كنيسة المهد في بيت لحم، موقع مولد المسيح في التراث المسيحي، بشكل وقائي عقب تسجيل حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.



وقررت اليابان فرض حجر صحي لأسبوعين على جميع المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية بسبب الفيروس. وأُرجئت زيارة الدولة التي كان سيقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى اليابان في الربيع.



وقررت ولاية كاليفورنيا الأميركية، التي أعلنت حالة طوارئ بسبب الفيروس، إبقاء سفينة جولات سياحية قبالة سواحلها لإجراء فحوص لركابها الذين يشتبه في اصابة عشرين منهم.



وأغلقت 13 دولة مدارسها وأغلقت 9 أخرى المدارس في بعض المناطق، ما أثر على تعليم أكثر من 290 مليون تلميذ في العالم، وفق ما أعلنت اليونيسكو أمس (الأربعاء).



وأعلنت القيادة الأميركية الأوروبية التي يوجد مقرها في المانيا أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألغتا ما تبقى من مناوراتهما العسكرية المشتركة «جونيبر كوبرا 20» بسبب تفشي الفيروس.



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