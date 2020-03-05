كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة البريطانية تعلن أرتفاع عدد المصابين بكورونا لـ 115 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير مستشاري الحكومة البريطانية في شؤون الصحة البروفيسور كريس ويتي، مساء اليوم الخميس، إن "استجابة المملكة المتحدة لفيروس كورونا المستجد ستركز الآن على تأخير انتشاره مع تسجيل حالات جديدة للمصابين، ويرتفع عدد المصابين إلى 115 حالة".

وأطلع البروفيسور "ويتي" اللجنة البرلمانية المكلفة بالصحة والرعاية الاجتماعية، أنه "يتوقع ارتفاع عدد المصابين بهذه العدوى"، موضحاً أن ""خطة مكافحتها بدأت بالانتقال فعليا من مرحلة الاحتواء الأولى إلى مرحلة تأخير تفشي الفيروس، وهي ثاني خطوات استراتيجية السلطات البريطانية من 4 مراحل تتضمن أيضًا بحث العلماء على لقاح وتحسين العلاج وتخفيف تأثير هذا المرض إذا ما أصبح وباء".

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هذا ولا يزال المسؤولون غير قادرين على تحديد مصدر إصابة عدد قليل من المصابين، مما يرجح تسجيل حالات جديدة سواء عن طريق نقل الفيروس من شخص جاء مباشرة من منطقة موبوءة من الخارج، أو نقله من شخص إلى آخر في الداخل غير مرتبط بالسفر إلى بلد سجلت فيه حالات المرض.

كما سيشكل ارتفاع عدد المصابين ضغطًا كبيرًا على المستشفيات، ولا سيما على أسرة الرعاية الحرجة المحدودة نتيجة فيروس كورونا، الذي قد يصيب ثمانين في المئة من سكان بريطانيا، وتشير الأرقام الحالية إلى تسجيل 115 حالة إصابة في المملكة المتحدة غالبيتها في إنجلترا.

ويعتقد البروفسور ويتي أنه سيكون من الحظ إيجاد لقاح العام المقبل، مؤكدًا على أهمية تطوير علاج لهذا المرض، خصوصًا أن العلماء لا يعرفون الكثير عن هذا الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19".