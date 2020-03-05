إسرائيل وأمريكا تلغيان مناورة "كوبرا 20" خشية كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الخميس، إلغاء ما تبقى من مناوراتهما العسكرية المشتركة "جونيبر كوبرا 20" من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت القيادة الأمريكية الأوروبية التي يوجد مقرها في ألمانيا في بيان إن "القرار يتماشى مع المبادئ التوجيهية الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية بشأن فيروس كوفيد-19، وكإجراء احترازي لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين".

ويجري تنظيم هذا التدريب المشترك بين البلدين على فترات منتظمة.

وكان يفترض أن يتوجه 2500 عسكري أمريكي يتمركز جزء منهم في ألمانيا إلى إسرائيل؛ للمشاركة في المناورات التي تستمر أسبوعين، بحسب القوات المسلحة الإسرائيلية.

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لكن إسرائيل أعلنت الأربعاء قراراً بمنع دخول المواطنين الفرنسيين والألمان والإسبان والنمساويين والسويسريين غير المقيمين إلى أراضيها، بهدف الحد من تفشي الفيروس، مع بعض الاستثناءات القليلة.

وباتت ألمانيا، بعد إيطاليا وفرنسا، أحد المراكز الأساسية لفيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت أيضاً دخول الإيطاليين ومواطني عدة دول آسيوية بينها اليابان وكوريا الجنوبية والصين، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر الماضي، إلى أراضيها.

وكانت المناورات ستشمل بحسب قوات الأمن الإسرائيلية، نشراً للقوات الأمريكية إلى جانب ألف عسكري من الجيش الإسرائيلي، في تدريب مرتبط بالدفاع الجوي.