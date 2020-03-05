إليزابيث وورن تنسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في أمريكا

ويذكر أن أظهرت استطلاعات الشبكات التلفزيونية، الأربعاء، أن جو بايدن فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية ماساتشوستس في يوم "الثلاثاء الكبير" ملحقا الهزيمة بمنافسته السناتور اليزابيث وارن في مسقط رأسها.

ويبلغ عدد المندوبين في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة 91 مندوبا سيشاركون في مؤتمر الحزب الديموقراطي الذي سيعقد في يوليو لاختيار مرشح لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر. ويعد هذا فوزا قويا لبايدن الذي أعاد الزخم إلى حملته بعد بداية متعثرة.

وترسل الولاية الغربية 67 مندوبا الى مؤتمر الحزب الديموقراطي الذي سيعقد في يوليو المقبل لاختيار منافس للرئيس دونالد ترامب، وهو الفوز الثاني لساندرز بعد ولاية فيرمونت مسقط رأسه.

وفاز جو بايدن منافس ساندرز الرئيسي بخمس ولايات حتى الآن من أصل 14 ولاية جرت فيها انتخابات الثلاثاء الكبير غالبيتها في الجنوب الاميركي، حيث أظهر نائب الرئيس السابق شعبيته وسط الاميركيين السود.