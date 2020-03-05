أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 5/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || انتهاء اللقاء الثنائي بين أردوغان وبوتين في موسكو حول إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، انتهاء اللقاء الثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حول إدلب. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 107

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 107، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إصابة 22 إثر خروج قطار فائق السرعة عن مساره بفرنسا

خرج قطار (TGV) فائق السرعة بين ستراسبورج في شرق فرنسا وباريس عن مساره، اليوم الخميس، بعد انزلاق أرضي، مما أسفر عن إصابة 22 شخصًا منهم حالات خطيرة، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

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