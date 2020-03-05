بشار الأسد: أردوغان يرسل قواته لسوريا بدافع إيديولوجيته الإخوانية

ويذكر أن شدد الرئيس السوري على أن معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة، بغض النظر عن بعض ما وصفه بـ"الفقاعات الصوتية الفارغة" الآتية من الشمال، في إشارة إلى العدوان التركي على الشمال السوري.

وقال: "مستمرون بمعركة تحرير كل التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار دون توقف".

وقال الأسد: "عندما تحررت مدينة حلب في نهاية 2016، قلت إن ما قبل تحرير مدينةِ حلب لن يكون كما بعدها، انطلقت في ذلك من معرفتي إلى أين يسدد أبناء قواتنا المسلحة بقلوبهم وعقولهم، انطلقت في ذلك من يقيني بأن وطنية أهل حلب ووفاءهم لوطنهم ولجيش الوطن ستقلب حسابات الأعداء".

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