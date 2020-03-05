كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق تقرر إلغاء صلاة الجمعة في كربلاء بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصاً في الأماكن الشيعية المقدسة التي يقصدها خصوصاً زوار إيرانيون.
وسجل العراق 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد توفي منهم اثنان في العاصمة بغداد حتى الآن، وذلك منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير الماضي.
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.
ويأتي قرار عدم إقامة صلاة الجمعة في كربلاء، استجابة لقرارات الحكومة العراقية التي حظرت التجمعات في الأماكن العامة للحد من تفشي الفيروس.
وفي 28 فبرايرالماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.