كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: طريق السلام في أفغانستان ستكون طويلة وصعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن تعمل على مساعدة الدول الأخرى، وتتمنى أن تقبل إيران الحصول على المساعدات الإنسانية والطبية.

وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، الخميس، أن طريق السلام في أفغانستان ستكون طويلة وصعبة، لافتا إلى أن مستقبل عملية السلام في أفغانستان يتوقف على اتحاد الشعب الأفغاني.

وأكد أنه على إيران أن تلتزم بتعهداتها تجاه الوكالة الذرية، مشيرا إلى أن تقاعس إيران عن الكشف عن المواد النووية انتهاك واضح لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

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ونوه بأنه على مجلس الأمن الدولي العمل على تجديد حظر الأسلحة على إيران، مضيفا أن مستوى العنف الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة غير مقبول".