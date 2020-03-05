كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: طريق السلام في أفغانستان ستكون طويلة وصعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، الخميس، أن طريق السلام في أفغانستان ستكون طويلة وصعبة، لافتا إلى أن مستقبل عملية السلام في أفغانستان يتوقف على اتحاد الشعب الأفغاني.
وأكد أنه على إيران أن تلتزم بتعهداتها تجاه الوكالة الذرية، مشيرا إلى أن تقاعس إيران عن الكشف عن المواد النووية انتهاك واضح لاتفاقات حظر الانتشار النووي.
ونوه بأنه على مجلس الأمن الدولي العمل على تجديد حظر الأسلحة على إيران، مضيفا أن مستوى العنف الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة غير مقبول".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه يجب على جميع الأطراف في أفغانستان التوقف عن المماطلة والاستعداد للتفاوض ومناقشة إطلاق سراح السجناء.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بكل ما نستطيع لمساعدة الشعب الأفغاني والحفاظ على أرواح أبنائه.