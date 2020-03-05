كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة قادمة من بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا للبنانية قادمة من بريطانيا وعدد الحالات يرتفع إلى 16.

ورغم الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية، يبدي اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من نقص التدابير الوقائية خاصة في المطار بعد تكرار وصول رحلات تقل مئات المسافرين من إيران وايطاليا، وتمّ تداول مقطع فيديو يظهر مركز وزارة الصحة خالياً من أي موظف، التقطته مسافرة لدى وصولها إلى المطار.