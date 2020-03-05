الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 162

ويذكر أن أعلنت السلطات الأمريكية، إصابة أمريكيين اثنين بفيروس "كورونا الجديد"، في ثاني حالة عدوى بين البشر في البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11 مصابا.



وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن السلطات أكدت إصابة اثنين آخرين من الأمريكيين، زوج وزوجة، بالفيروس في وقت متأخر الأحد، ليسجلا الحالتين العاشرة والحادية عشرة في البلاد على التوالي.

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وأوضحت أن الزوج سافر مؤخرًا من مقاطعة سان بينيتو، بولاية كاليفورنيا إلى مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، ونقل على ما يبدو المرض إلى زوجته، التي لم تذهب إلى الصين.