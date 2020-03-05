خوفا من كورونا.. الوداد يشد الرحال إلى تونس بـ”كمامات طبية”

شدت بعثة الوداد الرياضي الرحال إلى تونس، زوال اليوم الخميس، لملاقاة فريق “النجم الساحلي” التونسي، برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وظهر لاعبو الوداد بـ”كمامات طبية” في مطار محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء، للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا المستجد”، الذي بات يتحكم في معظم المنافسات الرياضية، بعد تأجيل العديد من الفعاليات محليا، وقاريا.

ونشر الفريق “الأحمر” عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك”، صورا لرحلة الفريق نحو تونس، إذ ظهر جميع اللاعبين بـ”الكمامات”، لتفادي الإصابة بهذا الفيروس، كإجراء وقائي، تتبعه معظم الفرق المسافرة إلى دول أخرى عبر المطارات.

يشار إلى أن الوداد سافر إلى تونس عبر طائرة خاصة لتفادي العياء، والإرهاق، قبل المواجهة المرتقبة أمام النجم الساحلي، المقررة، يوم السبت المقبل، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، في ملعب “رادس” في العاصمة التونسية.

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