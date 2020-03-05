تفاصيل جديدة في قضية مقتل أم على يد ابنها بطريقة بشعة في أبي جعد

افاد مصدر أمني أن عناصر الأمن الوطني بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أبي الجعد، تمكنت في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر38 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد في حق أحد الأصول عن طريق إضرام النار، والضرب، والجرح في حق موظف شرطة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الشرطة في أبي الجعد، كانت قد انتقلت إلى حي درب الكريان في المدينة لمعاينة اندلاع حريق في أحد المنازل، قبل أن تكشف المعاينات المكانية عن وجود جثة متفحمة، رجح أنها تعود إلى والدة المشتبه فيه، المقعدة، التي كانت تقطن بمفردها معه، إذ عمد إلى إضرام النار داخل المنزل بواسطة قنينة غاز، ما تسبب في وفاتها، ولاذ بعدها بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأكد المصدر نفسه أن الأبحاث، والتحريات المكثفة، مكنت في وقت وجيز من تحديد مكان المشتبه فيه، الذي كان في حالة هيجان، وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، كما عرض مفتش شرطة لاعتداء باستعمال أداة راضة، أصيب على إثره بجرح على مستوى جبينه، قبل أن يتم ضبطه، وتوقيفه.

ونقل موظف الشرطة، المصاب إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تمت إحالة المشتبه فيه على قسم الأمراض العقلية والنفسية بمدينة خريبكة، كما أوضح المصدر أن جثة الهالكة أودعت في مستودع الأموات رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف، والملابسات المحيطة بهذه القضية.