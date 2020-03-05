إدمين بجنيف : النساء والحقوقيون يتعرضون لانتهاك حياتهم الخاصة و”الحصانة” تجنب مرتكبيها المساءلة

أثار الحقوقي عزيز إدمين، اليوم الخميس، قضية الصحافية هاجر الريسوني، والبرلمانية آمنة ماء العينين، في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمام المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، بسبب الانتهاكات، التي تعرضتا لها، معتبرا أن الحياة الخاصة للنساء، والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب باتت مهددة، ومنتهكيها يتمتعون بـ”حصانة خاصة”.

وقدم إدمين، في تصريحه، الذي قدمه باسم خمس منظمات حقوقية، صورة عن واقع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأيضا البعد الجنساني، والحق في الخصوصية في المغرب، قال فيه إن الصحافية هاجر الريسوني اعتقلت تحت ذريعة ممارسة علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وإجرائها عملية إجهاض، وتم نشر صورها أثناء عملية الاعتقال، عبر بعض المواقع الاليكترونية، كما تم نشر الخبرة الطبية، التي أجريت عليها ضدا على إرادتها، ليصبح الرأي العام مطلعا على كل تفاصيل معطياتها الصحية.