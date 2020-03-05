قال إن قلعة السراغنة لن يصلها “كورونا”.. إيكو يوضح قصده بعد ضجة أثارها تصريحه- فيديو

أوضح الفنان الكوميدي، إيكو، أمس الأربعاء، أنه لم يقصد الإساءة إلى سكان قلعة السراغنة، في تصريح سابق له عن وصول وباء كورونا للمغرب.

وبعد تداول نشطاء من مدينة قلعة السراغنة تصريحه، الذي اعتبروه مسيئا إلى مدينتهم، نشر إيكو مقطع فيديو يوضح فيه قصده من التصريح، بأن المنطقة معروفة بزيت الزيتون، الذي يقوي المناعة.

وعن حديثه عن غياب المواصلات، والماء، أكد إيكو أنه قصد قرية والدته في منطقة الرحامنة، لكن تصريحه حرف في المونتاج، فظن الجمهور أنه يتحدث عن قلعة السراغنة.

وكان إيكو قد صرح أنه سيلجأ إلى خالته في قلعة السراغنة ليحتمي عندها من فيروس كورونا، مضيفا أن قرية والدته لا تصلها حتى المواصلات، فكيف ستصلها كورونا؟.