اهتزت شوارع بني ملال، صباح أمس الأربعاء، على وقع شعارات المئات من الأساتذة المتعاقدين في مسيرة احتجاجية، يطالبون فيها بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وقال لحسن هلال، في تصريح، خَص به “اليوم 24”، إن المسيرة الاحتجاجية جاءت تنزيلا لمخرجات التنسيقية الوطنية للمتعاقدين، وبعد نجاح مسيرة الأقطاب الأخيرة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن يوم 4 مارس، هو ذكرى تأسيس التنسيقية، وخروجها إلى الشارع لأزيد من 3 سنوات بنفس المطالب، على الرغم من أنه يتضح أن الوزارة والحكومة، ليس لهما نية في حل ملف الأساتذة المتعاقدين.
كانت هذه تفاصيل خبر المتعاقدون في مسيرة حاشدة في بني ملال: 3 سنوات من الاحتجاج ولا نية للحكومة لحل الملف- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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