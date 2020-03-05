إيدير مطيع يمثل المغرب في مسابقة عالمية

يمثل الطفل إيدر مطيع، الشهير بنبوغه في ميدان التكنولوجيا والمعلوميات، المغرب في المسابقة العالمية “VIX IQ ” في الولايات المتحدة الأمريكية.

واختير إدير رفقة 3 من الأطفال المغاربة، لتمثيل المغرب في الحدث الدولي، بعد تفوقهم في النسخة الوطنية من المسابقة في دورتها الأخيرة.

ويقود إدير فريقا يتكون من 4 تلاميذ، يمثل أكاديمية لندن بالدار البيضاء، وهم إلياس الوهماني، ومنصف السليماني، وأحمد إير أونجار، بتأطير من مدربين.

وكان إيدير مطيع قد ولج أكاديمية لندن بالدار البيضاء، بعد بروز نبوغه، وتسليط الضوء عليه من مختلف وسائل الإعلام، ليصبح مفخرة لمدينته تزنيت، والمغرب بصفة عامة.