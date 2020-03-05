كورونا: إصابة سائق حافلة مقدسي بالفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 مصابا، بعد اكتشاف إصابة سائق حافلة أقل مجموعة حجاج من اليونان وتبيّن أنها بمصابة بكورونا.

وسائق الحافلة هو شاب (38 عامًا) من سكان القدس الشرقية، وجرى نقله للحجر الصحي في مستشفى بوريا في طبريا. وأوضحت الوزارة أن حالة السائق الصحية مستقرة وبوعيه الكامل لكن شخصت إصابته بالتهاب رئوي نتيجة كورونا.

وأضافت أن السائق أقل سائحين من عدة دول مؤخرًا، منها ألمانيا وإسبانيا واليونان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن وفدًا سياحيًا من اليونان زار البلاد بين الفترة 19 - 27 شباط/ فبراير الماضي، تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا فور عودتهم إلى اليونان.

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وأوضح البيان أن وفد السائحين اليوناني زار مواقع في البلاد تشمل أماكن الضفة الغربية المحتلة، وذكر البيان أنه "السلطات تجري تحقيقًا وبائيًا، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وسيتم نشر المعلومات المتعلقة بالأماكن التي زارها السياح في أقرب وقت ممكن".

على صلة، أفاد مسؤولون في قطاع الصحة في اليونان اليوم عن اكتشاف 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين مجموعة أشخاص سافروا مؤخراً إلى إسرائيل ومصر، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 31 شخصًا. وقال المسؤول في المنظمة الوطنية للصحة العامة، سوتيريس تسيودراس، في مؤتمر صحافي "إنهم مجموعة أشخاص تواجدوا معًا على متن حافلة واحدة لعدة أيام"، مضيفًا أن المجموعة عادت إلى اليونان في 27 شباط/فبراير.

وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة انهم كانوا في زيارة دينية في إسرائيل ومصر. وتأكدت أمس الأربعاء إصابة شخصين من ضمن المجموعة، وهما متقاعد وزوجته.