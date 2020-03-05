شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 377 إصابة في فرنسا وهولندا تسجل 82 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع الإجمالي لديها إلى ست وفيات.

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وأضافت السلطات في بيان أن فرنسا سجلت أيضا 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بما يرفع الإجمالي لديها إلى 377 مصابا.

وفي هولندا، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى 82 حالة.

وأشار تقرير للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي – بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم – إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع من 38 حالة إلى 82 حالة في الأيام الأخيرة.