شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث وارن تنسحب من سباق الانتخابات الامريكية والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر مطلع أن السناتور الأمريكية إليزابيث وارن أنهت حملتها الانتخابية اليوم الخميس بعد أن كانت تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبرزت الليبرالية وارن كمنافس قوي على ترشيح الحزب بالتركيز على مكافحة الفساد وتقديم مجموعة من المقترحات السياسية اللافتة.
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