شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق الدراسة أسبوعين في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم في البحرين عن السماح للكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالعودة إلى العمل من يوم الأحد القادم الموافق الثامن من مارس 2020م، وذلك من أجل العمل على تحقيق أهداف العام الدراسي والحد من آثار التعطيل المؤقت للدراسة بالمؤسسات التعليمية.

كما أعلنت الوزارة بأنه بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد البحريني تقرر تمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى التاسع والعشرين من مارس القادم 2020م، وذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".