أعلنت مديرية النجدة، الخميس، عن انقاذ فتاة رمت نفسها من جسر الجادرية وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز غواصي النجدة النهرية تنقذ فتاة تدعى (ر.ن.ح ) تولد 1998 قامت برمي نفسها من اعلى جسر الجادرية بقصد الانتحار".
وأضافت النجدة، أن "ابطال غواصي النجدة النهرية سارعوا وتم انتشالها من وسط النهر وحسب ادعائها بسبب مشاكل عائلية"، مبينة أنه "تم تسليمها الى الجهات المختصة حفاظاً على سلامتها".
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