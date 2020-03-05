عمليات بغداد: القوات الأمنية تتعرض للاعتداء من قبل مثيري الشغب بمدخل جسر السنك

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، أن القوات الأمنية تتعرض للاعتداء من قبل مثيري الشغب بمدخل جسر السنك.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية تتعرض للاعتداء من قبل مجموعة من مثيري الشغب في مدخل جسر السنك من جهة الخلاني ببغداد".
وأضاف البيان أنه "رغم هذه الاعتداءات تواصل واجباتها وهي ملتزمة بأعلى درجات ضبط النفس وتتعامل بمهنية عالية".
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