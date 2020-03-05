الانيق يقلب الطاولة على نفط ميسان ويحقق انتصاره الاول في ممتاز الكرة

وافتتح نفط ميسان التسجيل أولا عن طريق اللاعب وسام سعدون في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، نجح الأنيق في قلب الطاولة على نفط ميسان، حيث عدل محمد زامل النتيجة في الدقيقة 50 بينما أضاف حيدر حسين الهدف الثاني في الدقيقة 82.



وبهذا الفوز اصبح رصيد الطلبة 4 نقاط في المركز الحادي عشر فيما توقف نفط ميسان من دون نقاط في المركز الأخير.