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الانيق يقلب الطاولة على نفط ميسان ويحقق انتصاره الاول في ممتاز الكرة

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2020-03-05 | 17:08

الانيق يقلب الطاولة على نفط ميسان ويحقق انتصاره الاول في ممتاز الكرة

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نجح فريق الطلبة في تحقيق فوزه الأول بالدوري العراقي الممتاز، بتغلبه على نفط ميسان 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الدور الرابع من دوري الكرة الممتاز.
وافتتح نفط ميسان التسجيل أولا عن طريق اللاعب وسام سعدون في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، نجح الأنيق في قلب الطاولة على نفط ميسان، حيث عدل محمد زامل النتيجة في الدقيقة 50 بينما أضاف حيدر حسين الهدف الثاني في الدقيقة 82.


وبهذا الفوز اصبح رصيد الطلبة 4 نقاط في المركز الحادي عشر فيما توقف نفط ميسان من دون نقاط في المركز الأخير.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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