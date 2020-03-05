'أوبك' تتفق على خفض إضافي في الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن مصدر في "أوبك"، قوله إن المنظمة اتفقت اليوم على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020، لدعم الأسعار في ظل تفشي فيروس كورونا،

ووفقا للمصدر، فقد تم كذلك الاتفاق على أن يتم العودة إلى الخفض الحالي والبالغ 2.1 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، لكن المنظمة اشترطت انضمام روسيا للاتفاق.