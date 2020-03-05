انت الان تتابع زعيم كوريا الشمالية يأمل في أن تتغلب سول على تفشي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن يوم الخميس إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عبر عن أمله في أن تتغلب كوريا الجنوبية على تفشي فيروس كورونا.

وقال سكرتير مون الأول للاتصالات العامة يون دو-هان في إفادة صحفية إن كيم عبر أيضا في رسالة تسلمها مون يوم الأربعاء عن قلقه إزاء صحة مون واستعرض موقفه من الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وتواجه كوريا الجنوبية أكبر تفش للفيروس خارج الصين وأعلنت رصد 438 حالة إصابة جديدة يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 5766 حالة.