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الجامعة العربية تطالب بضمان أمن الملاحة البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس القاهرة

أكد مجلس الجامعة العربية على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية، وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار.

وطالب في قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية الـ153 تحت عنوان «أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي»، بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.

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وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

كما أدان الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفنا تجارية في الخليج العربي وبحر عمان، ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ 12 مايو 2019 على ناقلتي نفط سعوديو وناقلة نفط نرويجية، وسفينة شحن إماراتية داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان، إحداهما تحمل علم بنما، والأخرى تحمل علم جزر مارشال، بتاريخ 13 يونيو 2019، بوصفها أعمالا إجرامية تهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.

وأدان ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية من هجوم بالطائرات المسيرة المفخخة على محطتي ضخ نفط بمدينتي الدوادمي وعفيف في السعودية، والذي استهدف إمدادات النفط العالمية، واحتجاز السلطات الإيرانية سفنا في مضيق هرمز والخليج العربي في انتهاك واضح للقانون الدولي، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال العدائية والالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية.