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حزب الله العراقي يتهم مسؤولين بتسهيل قتل سليماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اتهمت ميليشيات حزب الله العراقي الإرهابية، إحدى الرئاسات الثلاث، بتسهيل قتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في عملية أمريكية قرب مطار بغداد نفذت في يناير الماضي.

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وأشارت إلى أن أحد القادة الأمنيين يمتلك معلومات عن ضلوع رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بقتل سليماني، وأكدت استعدادها لتقديم معلومات عن مقتل سليماني والمهندس، على أن تقدم لرئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، وفقا للعربية نت.

وشكلت عملية مقتل سليماني ضربة كبيرة للإرهاب بوصفه الرجل الثاني في إيران، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»: إن سليماني كان قادما من بيروت، لكن مسؤولا أمنيا عراقيا قال إن الطائرة ربما جاءت من سوريا أو لبنان.

وكشف مسؤولان في المطار أن جثة سليماني كانت ممزقة جراء النيران التي أحدثتها الصواريخ الأمريكية، في حين لم يعثر على جثة المهندس، فيما قال سياسي عراقي كبير إنه تم التعرف على جثة سليماني المحترقة من خلال الخاتم الذي كان يرتديه دوما.