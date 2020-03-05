الدفاع التركية: تحييد 184 عنصراً من الجيش السوري وتدمير أربع دبابات

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، عن "الخسائر التي تكبدها ​الجيش السوري​ في ​محافظة إدلب​ بشمال غربي البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية"، مشيرة الى "تحييد 184 عنصراً من قوات ​الحكومة السورية​، وتدمير أربع دبابات وخمسة مدافع وراجمات ​صواريخ​ وثلاث مضادات للدبابات وثماني عربات عسكرية وعربتي دوشكا ومدرعتين"، موضحة أن "العملية العسكرية التي أطلقت عليها ​أنقرة​ اسم "درع الربيع" تواصلت بنجاح من البر والجو طيلة الليلة الماضية".

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