مجلس الوزراء العراقي: تخصيص 500 ألف دينار للعاملين بتماس مباشر مع المصابين بكورونا

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي انه "استمراراً لدعم وزارة الصحة، ولجنة الأمر الديواني بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية مجموعة إجراءات لمواجهة الفيروس" مشيرة إلى "تخصيص 500 ألف دينار للعاملين في تماس مباشر مع المصابين بكورونا".
ولفتت الامانة الى ان "الإجراءات تضمنت تخويل وزارة الصحة صلاحية إغلاق المؤسسات العامة أو الخاصة عند مخالفتها الأوامر، وكذلك قيام وزارة الداخلية بتمديد إقامة العاملين في الشركات الأجنبية دون المغادرة، وأن يكون الدوام الرسمي بنسبة 50% باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية ،فضلا عن إجراءات أخرى".
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