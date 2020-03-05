تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا لرجل سافر إلى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة في ​جنوب إفريقيا​، أنّ "المعهد الوطني للأمراض المعدية أكّد أنّ نتائج فحوص الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) جاءت إيجابيّة". وأوضحت أنّ "المريض هو رجل يبلغ 38 عامًا، سافر إلى ​إيطاليا​ مع زوجته، وكانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص وعادا إلى جنوب إفريقيا في الأول من آذار الحالي".

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