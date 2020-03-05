الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 16 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن "تسجيل إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد، وبذلك يكون العدد قد وصل إلى 16 إسرائيلياً مصاباً بالفيروس"، مشيرة الى انه تم نقل المصاب فوراً إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم".
وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة الإسرائيلية "أكثر من 60 ــ 70 ألف مواطن إسرائيلي بالتوجه إلى وضع العزل الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كاملة، خاصة العائدين من فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا والنمسا".
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