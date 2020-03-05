الصحة التركية تؤكد عدم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا في تركيا حتى الآن

أكد ​وزير الصحة​ التركي، فخر الدين قوجة، "عدم تسجيل أي حالة للإصابة ب​فيروس كورونا​ في ​تركيا​ حتى الآن، ويجب على مواطنينا، من أجل تجنب الإصابة بالفيروس، الامتناع عن السفر إلى الخارج دون وجود ضرورة في ذلك، وعلى هؤلاء الذين يقومون بزيارات خارجية أن يعزلوا أنفسهم مدة 14 يوما".

وأشار قوجة إلى أن "أجهزة ​الدولة​ المعنية، فحصت 1363 شخصاً كان يشتبه في إصابتهم بالفيروس، لكن لم يتم رصد أي نتائج إيجابية حتى الآن"، منتقداً ​سياسة​ الدول الأوروبية في "مجال مكافحة فيروس كورونا"، معتبراً ان "تفاعلها على انتشار الفيروس "بطيء"، ويضع تركيا تحت خطر".