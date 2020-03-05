السفير السوداني بإثيوبيا: إثيوبيا هي الصديق الحقيقي الذي نحتاجه

أعلن السفير السوداني لدى إثيوبيا مختار بلال عبد السلام، إنه "على الرغم من أن إثيوبيا والسودان تتمتعان بعلاقات ودية طويلة، فقد تركزت علاقاتهما الثنائية بشكل كبير على التعاون السياسي فقط، وهناك مجالا لتحسين التعاون مع إثيوبيا في كل المجالات، سواء أكان اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا أو تعليميًا، والحكومة السابقة ركزت للأسف على التعاون السياسي فقط".
وأشار عبد السلام إلى "دور إثيوبيا البارز في الثورة التي هي أحد أكبر الأحداث السياسية في تاريخ السودان"، مشددا على أن "الوساطة الإثيوبية كانت ضرورية في تلك الأزمة السياسية والتحول السياسي الحالي".
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