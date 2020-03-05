ولي عهد أبو ظبي أكد لرئيس كوريا الجنوبية استعداد الإمارات لتقديم الدعم لسيول بمواجهة كورونا

ذكرت "وكالة أنباء ​الإمارات​ - وام" أنّ "ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس ​كوريا الجنوبية​ ​مون جاي إن​، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجيّة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافّة".

ولفتت إلى أنّ "الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي بأزمة فيروس "​كورونا​" المستجد، والإجراءات الّتي يتمّ اتخاذها في التعامل معه، في البلدين وعلى المستوى الدولي، وآخر مستجداته"، موضحةً أنّ "بن زايد أكد عمق العلاقات الإماراتيّة - الكوريّة ومتانتها واستعداد دولة الإمارات لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لكوريا الجنوبية في مواجهة "كورونا". وأعرب عن خالص تعازيه في ضحايا الفيروس، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".

وأشارت إلى أنّ "من جانبه، شكر الرئيس الكوري، بن زايد على تضامن الإمارات مع بلاده في ظلّ الظروف الحاليّة، مؤكّدًا العلاقات الوثيقة الّتي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين".