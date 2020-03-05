شركة يابانية تبدأ بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة ​الأدوية​ اليابانية "أن جيس"، عن قيامها، بالتعاون مع جامعة أوساكا اليابانية، بتطوير لقاح للحمض النووي ضد ​فيروس كورونا​ الجديد.

وأشارت الشركة، في بيان صحفي، إلى أنه "يمكن صنع مثل هذا اللقاح في فترة زمنية أقل مقارنةً بلقاح يتم تطويره من بروتين فيروسي، دون استخدام مسببات ​الأمراض​ الخطيرة".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لنائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن أعلنت بأن ​روسيا​ تقوم أيضاً بتطوير لقاح ضد الفيروس التاجي في خمسة محاور، ويبلغ إجمالي عدد الخيارات 13 خيارا.