شركة يابانية تبدأ بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة الأدوية اليابانية "أن جيس"، عن قيامها، بالتعاون مع جامعة أوساكا اليابانية، بتطوير لقاح للحمض النووي ضد فيروس كورونا الجديد.
وأشارت الشركة، في بيان صحفي، إلى أنه "يمكن صنع مثل هذا اللقاح في فترة زمنية أقل مقارنةً بلقاح يتم تطويره من بروتين فيروسي، دون استخدام مسببات الأمراض الخطيرة".
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لنائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن أعلنت بأن روسيا تقوم أيضاً بتطوير لقاح ضد الفيروس التاجي في خمسة محاور، ويبلغ إجمالي عدد الخيارات 13 خيارا.
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