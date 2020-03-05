رئيس البوندستاغ: يجب أن تعترف الدولة أنها قللت من شأن تهديد التطرف اليميني

دعا رئيس البوندستاغ الألماني، ​فولفغانغ شويبله​، "سلطات بلاده للاعتراف بالأخطاء في ​محاربة المتطرفين​ اليمينيين واتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشيراً الى انه "لم تعد التعازي وحدها كافية، وهاناو المدينة التي وقع فيها الهجوم، تطالب أولاً وقبل أي شيء، أن تعترف ​الدولة​، بأنها قللت من شأن تهديد ​التطرف​ اليميني لفترة طويلة، وتبين عمليات القتل، أن هذا إرهاب، والأكثر أهمية أنه من الضروري، بمساعدة جميع الوسائل القانونية، التحقيق في هذا الأمر ومحاربة الجماعات اليمينية المتطرفة".

يذكر أنه بتاريخ 19 شباط أطلق مواطن ألماني يبلغ من العمر 43 عامًا، النار على زوار صالتين لتدخين الشيشة في مدينة هاناو، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، وإصابة آخرين، بينهم مصابون بجروح خطيرة.