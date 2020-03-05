كيم يوجه رسالة تضامن لرئيس كوريا الجنوبية بسبب انتشار كورونا

أرسل زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ ، رسالة إلى رئيس ​كوريا الجنوبية​ مون جيه إن، أعرب فيها عن دعمه ومساندته لسيئول في مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ .

وأشار كيم في رسالته إلى أنه "على يقين بأن كوريا الجنوبية ستتغلب على فيروس كورونا حتما، وأتمنى الحفاظ على صحة أشقائنا في الجنوب الغالية"، مبدياً أسفه "لأن الوضع لا يسمح له إلا أن يقلق على صحة الرئيس مون، وإنه يشجع بهدوء الرئيس مون في مواجهة أزمة كورونا".

هذا وقد ارتفع إجمالي ​حالات​ الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في كوريا الجنوبية إلى 5766 حالة.