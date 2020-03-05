6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة

قتل 6 فلسطينيين وأصيب نحو 53 آخرين، جراء حريق كبير شب داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .
وقد انفجرت أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات، أدى إلى جرح العشرات، واحتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحال التجارية المجاورة لمكان الانفجار في المكان.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع حريق ضخم من دون تحديد أسبابه، في حين أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أكدت أن عددا من الإصابات جراء الحريق وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، لافتةً إلى أن الجهات المختصة تتابع ظروف الحادث.
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