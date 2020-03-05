6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة

قتل 6 فلسطينيين وأصيب نحو 53 آخرين، جراء حريق كبير شب داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط ​قطاع غزة​ .

وقد انفجرت أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات، أدى إلى جرح العشرات، واحتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحال التجارية المجاورة لمكان الانفجار في المكان.

وأعلن ​الدفاع المدني الفلسطيني​ أن طواقمه تتعامل مع حريق ضخم من دون تحديد أسبابه، في حين أن ​وزارة الصحة​ في قطاع غزة، أكدت أن عددا من الإصابات جراء الحريق وصلت إلى ​مستشفى​ شهداء الأقصى، لافتةً إلى أن الجهات المختصة تتابع ظروف الحادث.