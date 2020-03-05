المرصد السوري: عشرات الغارات الجوية استهدفت بلدات وقرى جبل الزاوية

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه رصد استمرار القصف الجوي المكثّف على مناطق متفرقة في جبل الزاوية ب​محافظة إدلب​، حيث تتناوب طائرات النظام والروس الحربية على شنّ عشرات الغارات منذ الصباح، مستهدفةً بلدات وقرى بجبل الزاوية، بالتزامن مع هجوم برّي جديد بدأته قوات النظام مدعمة بالمسلّحين الموالين لها على محور فطيرة وفليفل، إذ تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل والجهاديين، تترافق مع قصف متبادل بشكل مكثف، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الجانبين".

وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق اليوم بـ"توثيق المزيد من الخسائر البشريّة جراء المجزرة الّتي نفّذتها طائرات حربيّة، باستهدافها تجمّعًا للنازحين بالقرب من بلدة معرة مصرين ب​ريف إدلب​، حيث ارتفع إلى 15 بينهم طفلة و6 مواطنات تعداد النازحين الّذين قُتلوا جراء الغارات الروسية بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، والعدد لا يزال مرشّحًا للارتفاع لوجود ما لا يقلّ عن 18 جريحًا، بعضهم في حالات خطرة".