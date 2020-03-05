وزير النفط الإيراني: كورونا أدى لانعدام التوازن بين العرض والطلب بأسواق النفط

أكّد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أنّ انتشار فيروس "كورونا" المستجد أدّى إلى انعدام التوازن بين العرض والطلب لدى أسواق النفط العالمية".
وركّز في تصريح صحافي على أعتاب الإجتماع الاستثنائي لمنظمة "أوبك" الّذي سيُعقد في فيينا لمناقشة الآثار الناجمة عن تفشّي فيروس "كورونا" المستجد، على أنّه "ينبغي لهذا الإجتماع أن يناقش موضوع خفض إنتاج النفط لدى الدول الأعضاء"، موضحًا أنّه "لم يتم بعد التوصّل إلى حجم محدّد، لكنّنا نبذل الجهود لدعم الأسواق".
وكان زنكنة قد أشار في تصريح عند وصوله إلى العاصمة النمساوية أمس الأربعاء، إلى تراجع نسبة استهلاك الوقود في مجالي النقل وحركة المرور داخل البلاد على خلفيّة انتشار "كورونا"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ إنتاج النفط في إيران لم يتأثّر سلبًا بهذا الفيروس.
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