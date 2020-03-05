صفي الدين: لعدم الوقوف بوجه الحكومة في برنامجها الاصلاحي والاستماع لأبواق التهويل

أكد رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ السيد ​هاشم صفي الدين​ في كلمة له خلال احتفال تأبيني ، على "ضرورة إيجاد الحلول المالية، وعلى عدم الوقوف في وجه الحكومة في برنامجها الاصلاحي وعدم الاستماع لأبواق التهويل"، مشيراً الى ان "​فيروس كورونا​ هو مشكلة صحية إجتماعية وليست مشكلة فردية، لذا على الجميع التقيد بتعاليم ​وزارة الصحة العامة​ للتخلص من المشكلة بأسرع وقت ممكن".

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