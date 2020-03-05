أكّدت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "لا يحق للوزراء السابقين أن يكون معهم عناصر من ​أمن الدولة​"، لافتةً إلى أنّ "اليوم انتشر بكثافة فيديو للوزير السابق ​فادي جريصاتي​ ويظهر معه عدد من عناصر أمن الدولة. أتوقّع توضيحًا من الجهاز المعني".

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كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان عن فيديو جريصاتي: لا يحق للوزراء السابقين أن يكون معهم عناصر من أمن الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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