نديم الجميل: الهيمنة والضغط على الجامعة اللبنانية وكلياتها مرفوض رفضا تاما

لفت النائب ​نديم الجميل​ إلى أنّ "الجامعة ال​لبنان​ية وبالأخص كلية الطب، من المؤسّسات القليلة الّتي ما زالت تحافظ على مستواها وسمعتها في الخارج، والّتي تحتاج إلى استقلاليّة تامّة ومهنيّة عالية، لأنّها تبني مستقبل أولادنا ومستقبل القطاع الصحّي في لبنان".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ"​التعيينات​ الّتي صدرت في اليومين الأخيرين خطيرة جدًّا وتدلّ على انعدام استقلاليّة المسؤولين عنها"، مؤكّدًا أنّ "الهيمنة والضغط على "​الجامعة اللبنانية​" وكليّاتها مرفوض رفضًا تامًا. كفّوا شرّكم عنها".