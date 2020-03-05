لفت النائب نديم الجميل إلى أنّ "الجامعة اللبنانية وبالأخص كلية الطب، من المؤسّسات القليلة الّتي ما زالت تحافظ على مستواها وسمعتها في الخارج، والّتي تحتاج إلى استقلاليّة تامّة ومهنيّة عالية، لأنّها تبني مستقبل أولادنا ومستقبل القطاع الصحّي في لبنان".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ"التعيينات الّتي صدرت في اليومين الأخيرين خطيرة جدًّا وتدلّ على انعدام استقلاليّة المسؤولين عنها"، مؤكّدًا أنّ "الهيمنة والضغط على "الجامعة اللبنانية" وكليّاتها مرفوض رفضًا تامًا. كفّوا شرّكم عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: الهيمنة والضغط على الجامعة اللبنانية وكلياتها مرفوض رفضا تاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.