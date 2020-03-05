كلودين عون زارت المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة

زارت رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ كلودين عون روكز ،المعهد الفنّي الأنطوني في ​الدكوانة​ التابع للرهبانية الأنطونية المارونية، واطّلعت على نشاطاته الثقافية والفنية من تعليم أصول فنّ الفسيفساء ورسم الأيقونات وغيرها من الفنون، الهادفة إلى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، حيث شدّدت على أهمية الفن والثقافة في تعزيز قدرة ​الإنسان​ على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات اليومية.

وجالت روكز، برفقة رئيس ومدير المعهد الأب شربل بو عبود وعدد من الأساتذة، على أقسام المعهد التي تضم إضافة إلى قسمي فنّ الفسيفساء وكتابة الأيقونات، قسم الفنِّ التَّشكيلي والأواني الخزفية، قسم الخط العربي، قسم الDot mandala ، قسم التَّطريز وقسم صبّ الشمع والفخار.

وتوجه الأب بو عبود الى روكز، قائلا: "تأتي زيارتكم إلى هذا الصرح الفني والثقافي تأكيداً على دعمكم لدور المرأة في صنع القرار وحمايتها وتنمية مواهبها واندماجها في المجتمع كعضو فعال. من هنا وجب العمل على تحرير ذهنية المجتمع لاحقاق المساواة بين الرجال والنساء من حيث الإنسانية".