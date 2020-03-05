محتجون طردوا فادي جريصاتي وإدي معلوف من مطعم في بيروت

هاجم عدد من ​المحتجين​ كلاميا وزير البيئة السابق ​فادي جريصاتي​ وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف في أحد مطاعم الجميزة، وبعد إتهامهما بعدم تأمين الكهرباء كما وعد فريقهم السياسي، قاموا بطردهما من المطعم.

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