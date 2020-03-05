آلان عون نوه بقرار ابراهيم: لعله نتنهي من التعمية وتنجلي الحقيقة كلها

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ على قرار النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ وضع اشارة منع تصرف على اصول 21 مصرفا لبنانيا، مشيرا الى "أننا لقد قلنا دائما أنه لا يجوز التعميم في الإدانات. هناك سمك قرش بين السياسيين من دون أن يكون جميعهم كذلك، وهذا ينطبق أيضا على ​المصارف​"، معتبرا أن "أهمية خطوة اليوم، وإن ظلمت البعض، هي أن تستكمل برد من المصارف عن خبايا وأسرار "​الجمهورية​" في حوزتهم. لعله نتنهي حينها من التعمية وتنجلي الحقيقة كلها".

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