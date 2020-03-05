عبد الصمد: عون أكد ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت لحسم ملف اليوروبوند

أعلنت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اعرب عن تقديرِه للجهود التي يبذُلُها وزير الصحة وفريق عملِه في معالجة قضيةِ ظهور داء الكورونا على بعض الاشخاص، داعيًا الى "استمرار هذه الجهود لتأمين السلامة الصحية العامة في البلاد"، لافتاً الى ان "المرحلة صعبة لكنّ العمل مستمر بتصميمٍ لتأسيسِ الجمهورية الثالثة، ويجب المحافظة على الاستقرار الامني في البلاد والحؤول دون اي تعرض للمؤسسات والاملاك العامة والخاصة والمراكز الرسمية"، مشيراً الى ان "مجلس الوزراء سوف يعقد جلسة يوم السبت المقبل لدرس الاوضاع المالية ومسألة اليورو بوندز لاتخاذ القرار المناسب في شأنها".

ولفتت عبد الصمد ان "رئيس الحكومة حسان دياب أكد خلال الجلسة ان البلد يمر في أيام صعبة جداً، وإننا نقوم بكل ما هو ممكن لنخفّف من مرارة هذا الوضع الذي نعيشه، ونعمل ليلا ونهارًا، وندرس كل الخيارات الممكنة، وكل الاحتمالات، وكل السيناريوهات، والمهم بالنسبة لنا هو إنقاذ البلد، ونستمع بواقعية إلى اقتراحات كثيرة، ونتابع كل احتمال وكل فكرة، لنتمكن من الوصول إلى قرار يرضي ضميرنا، ويحقق مصالح اللبنانيين ويحمي أموال الناس وممتلكاتهم، ولقد اخترنا أن نحمل كرة النار لأن البلد في خطر ولا يمكن أن نبقى متفرجين أمام كل ما يحصل، ونفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي، وبكل اسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه. ما يحصل معيب، واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة، والعجيب انهم يحاسبون الحكومة وعمرها 3 أسابيع، على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين، ولكن في جميع الاحوال، الناس يميزون بين الحق والباطل، "الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ".

وأكد دياب "الاستمرار بمهمتنا الوطنية لإنقاذ البلد، ولن نتأثّر بكل التهويل الذي يمارسونه، ولن تتغيّر الحقيقة رغم كل التزوير والتزييف الذي يقومون به"، داعياً "كل الوزراء أن يكونوا على مستوى المسؤولية لخدمة اللبنانيين حتى نخفف عنهم الأذى الذي يصيبهم نتيجة السياسات التي أدت إلى حالة البلد المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشها لأن مسؤوليتنا كبيرة وتاريخية ولا تتحمل أي تردد أو ضعف أو اجتهاد، وقيمة الحكومة هي بتماسكها وبخوضها معركة إنقاذ لبنان موحدة، ووزراؤها يدركون مسبقاً هذه التحديات ومتأكد أن كل واحد من الوزراء على مستوى التحديات ولذلك أطلقنا على حكومتنا اسم مواجهة التحديات لأنهم اتخذوا قرار تحمل شرف المساهمة في إنقاذ البلد، ولأن مفتاح الإنقاذ هو عبر وضع حد للواقع السائد، كان قرارنا واضحًا بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين حتى نبني دولة تستحق ثقة اللبنانيين"، لافتاً الى ان "إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية هو إنجاز مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي".