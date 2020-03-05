جنبلاط: يبدو أن المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية

لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إلى أنّ "المنطق السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع المؤسّسات الدولية ومنها "صندوق النقد الدولي"، ووضع خطّة إصلاحيّة شاملة ابتداءً من الكهرباء وغيرها من القطاعات".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "جواب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم هو بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف، في بلد فيه ازدواجيّة سلطات. يبدو أنّ المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية".
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