شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القرى النموذجية خطوة لتشجيع الشباب على الإنتاج الزراعى والحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القرى النموذجية تعتبر نافذة عمرانية جديدة لجذب السكان خطة الدولة بالإهتمام والتوسع فى إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة وهو الأمر الذى سوف يساهم بشكل كبير في تغيير خريطة التخطيط العمراني وزيادة القدرة التنافسية في القطاع العقاري في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المدن الجديدة بما يتماشى مع مدن الجيل الرابع وفي أسرع وقت لمنافسة أشهر المدن والعواصم العالمية، كما تسهم في دعم صغار المزارعين والمنتجين من خلال تسويق منتجاتهم، سواء الزراعية أو الإنتاج الحيواني.

وأوضح أن مشروع القرى النموذحية بالوادي الجديد تساهم في دعم الخطط التي تتبناها الحكومة لاستصلاح الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية وتشغيل الشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما يساهم في الحد من مخاطر التسويق، التي كانت تمثل أحد أكبر التحديات، لافتًا إلى أن المشروع يمثل دعم وفرص حقيقة للبحث عن فرص عمل جديدة.

وأشار النائب إلى أن تلك المشروعات هو جهد رائع من الحكومة ولكن شروط الاستحقاق غالبا ما تكون غير مناسبة لشريحة كبيرة من الشباب حديثي التخرج وليس بحوزتهم أية مدخرات أو أموال تساعدهم في الحصول علي تلك الفرصة التي ستحرمه من الاستفادة بأية مميزات أخرى، وهو ما يستوجب توفير امتيازات تشجع الشباب على الاستفادة من المشروع حتي لا يتكرر سيناريو قربة حسن فتحي بباريس وقرية جورمشين الجديدة والقرية الخضراء بالمنيرة وجميعها تحمل نفس الفكرة ولم بكتب لها النجاح بسبب الشروط الصعبة وظروف أخرى لم يتم دراستها جيدا قبل التنفيذ.

يذكر أن وزارة الزراعة بدأت ممثلة فى الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، تنفيذ أول نموذج للقرية الريفية الإنتاجية لمشروع الإنتاج الحيوانى من سلالات ماشية أجنية لزيادة الإنتاج من اللحوم واللبان وتحسين السلالة، ليتم تعميمها على باقى المحافظات، حيث يتم تمويل المستفيدين من المشروع بفائدة بسيطة، ويتم توزيعها بمعدل 4 رؤوس لكل أسرة مستفيدة، وذلك من أجل إعادة القرية المنتجة وتوفير فرص عمل، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، والعمل على ربط الجمعيات بالفلاح المصر.