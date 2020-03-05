شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لعضوية "المحامين" ينسحب بعد توزيع منشورات تحريضية ضده تدعو لعدم انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" بنقابة المحامين المرشح لعضوي ة مجلس النقابة العامة عن استئناف القاهرة، انسحابه من المشهد الانتخابي لنقابة المحامين لقيام أنصار جماعة الإخوان المحظورة بتوزيع منشورات تحريضية تكفيرية ضده تدعو لعدم انتخابه لكونه ملحدا رغم أن قانون نقابة المحامين لا ينص على توفر أو عدم توفر هذا الشروط كشروط لخوض الانتخابا، على حد قوله.

وأكد جابر، فى بيان له، أن أنصار جماعة الإخوان المحظورة موجودين بقوة فى غرف المحامين بالمحاكم ولا يريدون رسالة التنوير أن تصل إلى عموم المحامين، ويفرضون وصايتهم على المحامين وأنهم يلجأون إلى أسلوب جديد في العمل النقابي لم نشهده من قبل، وهو توزيع المنشورات التحريضية والتشويش والاحتكاك بى أثناء عرض برنامجي الانتخابي، وآخرها كان تكسير زجاج سيارتى أثناء تواجدي فى أحد المؤتمرات الانتخابية.

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وشدد جابر على أن قرار انسحابه لا رجعة فيه بعدما تعمد أنصار جماعة الإخوان المحظورة تشويه صورته أمام كافة المحامين، واتهامه باتهامات عنصرية تكفيرية ليس مجالها نقابة المحامين، وأنه يدفع ضريبة التنوير والدفاع عن الدولة المصرية في وجه جماعات الإسلام السياسي بنقابة المحامين.

وطالب جابر المحامين بعدم الانخداع بالشعارات الدينية وفرض وصاية البعض عليهم وعدم انتخاب القوائم الانتخابية، لأنها كانت السبب في دخول جماعة الإخوان المحظورة نقابة المحامين.